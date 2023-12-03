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Леброн Джеймс исполнил великолепный лэй-ап c разворотом в матче с «Хьюстоном»

Леброн Джеймс исполнил великолепный лэй-ап c разворотом в матче с «Хьюстоном»
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт — 97:82 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в конце второй четверти стал автором эффектного момента, совершив проход в трёхсекундную зону соперника и попав лэй-ап с разворотом на 180 градусов с сопротивлением двух игроков «Хьюстона».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 38-летний баскетболист принял участие в 19 встречах, набирая в среднем 24,8 очка, 7,8 подбора и 6,3 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,9, трёхочковых — 39,6.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
106 : 88
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Вуд
Хьюстон Рокетс: Сэмюэлс, Ландейл, Холидей, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Хинтон, Исон, Баллок, Шенгюн, Грин, Марьянович
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