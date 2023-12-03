Кто являлся лучшим лёгким форвардом 2000-х?

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Мы продолжаем серии опросов с целью выяснить символические пятёрки десятилетий по версии посетителей «Чемпионата». Сегодня, 3 декабря, мы продолжаем голосование за игроков из 2000-х. Кто являлся лучшим лёгким форвардом той декады?

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезонами-1999/2000 и 2008/2009.

Леброн Джеймс: одна статуэтка MVP, пятикратное участие на Матче всех звёзд, пять попаданий в символические пятёрки по итогам сезона.

Пол Пирс: одно чемпионство и MVP финала, семь участий на Матче всех звёзд, четыре попадания в символические пятёрки по итогам сезона.

Кармело Энтони: два участия на Матче всех звёзд, три попадания в символические пятёрки по итогам сезона.

Предраг Стоякович: три участия на Матче всех звёзд, одно попадание в символические пятёрки по итогам сезона.

Шон Мэрион: четыре участия на Матче всех звёзд, два попадания в символические пятёрки по итогам сезона.