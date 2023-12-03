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Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог «Лейкерс» победить «Хьюстон» в НБА

Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог «Лейкерс» победить «Хьюстон» в НБА
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Сегодня, 3 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Победу на свой счёт записали хозяева паркета — 107:97.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Старт встречи остался за гостями из Хьюстона — 30:25. Но при этом во второй четверти хозяева паркета из Лос-Анджелеса выглядели уже совсем другой командой, разгромив соперника со счётом 35:14. Итоговый результат половины — 60:44 в пользу «Лейкерс».

Баскетболисты немного перевели дух в перерыве и в третьей четверти уже игроки «Рокетс» оказались немного сильнее оппонента — 28:26. В заключительной четверти гости продолжили действовать уверенно — 25:21, но этого всё равно оказалось недостаточно для победы в матче.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который записал на свой счёт 27 очков и 14 подборов, тем самым оформив дабл-дабл.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 97
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Ривз - 18, Джеймс - 16, Кристи - 12, Реддиш - 11, Принс - 11, Расселл - 9, Хэйс - 2, Вуд - 1, Худ-Скифино, Вандербилт, Льюис, Хатимура
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Шенгюн - 21, Холидей - 11, Грин - 10, Брукс - 10, Смит II - 10, Исон - 6, Уитмор - 5, Тэйт - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Хинтон, Баллок, Грин, Марьянович
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