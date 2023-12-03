Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог «Лейкерс» победить «Хьюстон» в НБА

Сегодня, 3 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Победу на свой счёт записали хозяева паркета — 107:97.

Старт встречи остался за гостями из Хьюстона — 30:25. Но при этом во второй четверти хозяева паркета из Лос-Анджелеса выглядели уже совсем другой командой, разгромив соперника со счётом 35:14. Итоговый результат половины — 60:44 в пользу «Лейкерс».

Баскетболисты немного перевели дух в перерыве и в третьей четверти уже игроки «Рокетс» оказались немного сильнее оппонента — 28:26. В заключительной четверти гости продолжили действовать уверенно — 25:21, но этого всё равно оказалось недостаточно для победы в матче.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который записал на свой счёт 27 очков и 14 подборов, тем самым оформив дабл-дабл.