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Сергей Елевич: «Локомотив-Кубань» и Секулич нашли болевые точки УНИКСа

Сергей Елевич: «Локомотив-Кубань» и Секулич нашли болевые точки УНИКСа
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал победу краснодарского «Локомотива-Кубань» над казанским УНИКСом (82:75) в рамках Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Краснодарцы — просто молодцы: уступали с большой разницей в счёте, но смогли вырвать победу. Мне здесь очень понравилась работа тренерского штаба «Локомотива». Нашёл Секулич болевые точки соперника, и заставили железнодорожники своего соперника ошибаться. Здесь, конечно, и за счёт глубины состава «Локо» удалось добиться перелома в игре. Все таки УНИКС играет небольшим количеством баскетболистов. Эта проблема у казанцев остаётся. «Локо» тактически этим воспользовался. В целом обе эти команды своей игрой мне очень импонируют», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 75
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 19, Бэрфорд - 16, Мартюк - 15, Ведищев - 10, Елатонцев - 6, Щербенев - 5, Уайт - 4, Емченко - 4, Морган - 3, Узинский, Квитковских, Близнюк
УНИКС: Димитриевич - 18, Д. Кулагин - 17, Комолов - 9, Грин - 8, Рейнольдс - 6, Бако - 6, Лабери - 5, Найт - 4, Стуленков - 2, Зайцев, Тихоненко, Одиноков
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