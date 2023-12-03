Сергей Елевич: «Локомотив-Кубань» и Секулич нашли болевые точки УНИКСа

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал победу краснодарского «Локомотива-Кубань» над казанским УНИКСом (82:75) в рамках Единой лиги ВТБ.

«Краснодарцы — просто молодцы: уступали с большой разницей в счёте, но смогли вырвать победу. Мне здесь очень понравилась работа тренерского штаба «Локомотива». Нашёл Секулич болевые точки соперника, и заставили железнодорожники своего соперника ошибаться. Здесь, конечно, и за счёт глубины состава «Локо» удалось добиться перелома в игре. Все таки УНИКС играет небольшим количеством баскетболистов. Эта проблема у казанцев остаётся. «Локо» тактически этим воспользовался. В целом обе эти команды своей игрой мне очень импонируют», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».