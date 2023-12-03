Российский баскетболист Владислав Голдин — лучший в NCAA по одному из показателей

Российский центровой «Флориды Атлантик» Владислав Голдин является лучшим игроком студенческой американской лиги NCAA по точности бросков с игры.

На данный момент Голдин является лучшим игроком всей NCAA по точности бросков с игры. Со старта чемпионата он реализовал 46 попыток из 61 — 75,4% с игры. А в пяти последних матчах совершил всего пять промахов, и вовсе добился фантастического показателя — 85,3% с игры (29 из 34).

В последнем матче «Флорида Атлантик» победила «Чарльстон» со счётом 90:74. Голдин в этой встрече оформил дабл-дабл — 17 очков (7/8 с игры и 3/5 штрафные) и 12 подборов. Эта победа стала для команды седьмой в восьми последних играх.

Отметим, что на данный момент «Флорида Атлантик» в рейтинге 362 команд NCAA сейчас располагается на 22-й строчке.