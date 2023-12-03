Эмил Райкович: «Астана» опасна для любого соперника, ЦСКА нужно соблюдать дисциплину

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с казахстанской «Астаной» в Единой лиге ВТБ.

«По-прежнему считаю, что у «Астаны» в этом году хорошая команда, определённо намного лучше, чем в прошлом сезоне, и она может быть опасна против любого соперника, особенно на своей площадке. Поэтому важна игровая дисциплина. Перед выездом мы провели несколько качественных тренировок, команда находится в хорошей форме, поэтому у нас есть все основания рассчитывать на хорошую игру в обоих выездных матчах», – приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, на данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы победил в 12 матчах из 13 сыгранных.