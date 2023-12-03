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Эмил Райкович: «Астана» опасна для любого соперника, ЦСКА нужно соблюдать дисциплину

Эмил Райкович: «Астана» опасна для любого соперника, ЦСКА нужно соблюдать дисциплину
Эмил Райкович
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с казахстанской «Астаной» в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«По-прежнему считаю, что у «Астаны» в этом году хорошая команда, определённо намного лучше, чем в прошлом сезоне, и она может быть опасна против любого соперника, особенно на своей площадке. Поэтому важна игровая дисциплина. Перед выездом мы провели несколько качественных тренировок, команда находится в хорошей форме, поэтому у нас есть все основания рассчитывать на хорошую игру в обоих выездных матчах», – приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, на данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы победил в 12 матчах из 13 сыгранных.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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