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Легионер «Астаны» Джонсон ожидает непростой матч с ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Легионер «Астаны» Джонсон ожидает непростой матч с ЦСКА в Единой лиге ВТБ
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Защитник казахстанской «Астаны» Макрелл Джонсон поделился ожиданиями от матча с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Это будет непростой поединок, но если мы сможем выйти на площадку с правильным настроем как в защите, так и в атаке, думаю, все будет в порядке. Мы уже играли с ЦСКА в этом сезоне, поэтому мы должны знать, чего ожидать», – приводит слова Джонсона официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, на данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы победил в 12 матчах из 13 сыгранных. При этом «Астана» занимает девятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Команды из Астаны и Москвы уже встречались в сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ. 28 октября ЦСКА оказался сильнее «Астаны» со счётом 96:66.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана
4-я четверть
74 : 100
ЦСКА
Москва
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Канкел, Дэвис, Щербак, Хэмм, Марчук, Хаасе, Гаврилов, Андерсон, Айткали, Майдекин
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Зайцев, Карданахишвили, М'Бай
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