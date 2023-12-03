Легионер «Астаны» Джонсон ожидает непростой матч с ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Защитник казахстанской «Астаны» Макрелл Джонсон поделился ожиданиями от матча с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

«Это будет непростой поединок, но если мы сможем выйти на площадку с правильным настроем как в защите, так и в атаке, думаю, все будет в порядке. Мы уже играли с ЦСКА в этом сезоне, поэтому мы должны знать, чего ожидать», – приводит слова Джонсона официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, на данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы победил в 12 матчах из 13 сыгранных. При этом «Астана» занимает девятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Команды из Астаны и Москвы уже встречались в сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ. 28 октября ЦСКА оказался сильнее «Астаны» со счётом 96:66.