ЦСКА победил «Астану» и повторил рекорд результативности в сезоне Единой лиги ВТБ

Сегодня, 3 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 112:78.

Лидер регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сходу стал показывать яркий баскетбол — ЦСКА обыграл соперника со счётом 27:18. Во второй четверти армейцы продолжили доминировать на обеих сторонах площадки, добившись огромного преимущества над «Астаной» — 35:19. Итоговый результат половины 62:37.

Гости из Москвы даже несмотря на большое преимущество не опустили руки и продолжили активно действовать на паркете в Астане, оказавшись сильнее соперника со счётом 28:24. В последней четверти ЦСКА спокойно довёл дело до победы — 22:17. Напомним, ЦСКА в матче с белорусским «Минском» также набрал 112 очков — 112:84.