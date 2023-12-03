Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Руна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА победил «Астану» и повторил рекорд результативности в сезоне Единой лиги ВТБ

ЦСКА победил «Астану» и повторил рекорд результативности в сезоне Единой лиги ВТБ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 112:78.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Лидер регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сходу стал показывать яркий баскетбол — ЦСКА обыграл соперника со счётом 27:18. Во второй четверти армейцы продолжили доминировать на обеих сторонах площадки, добившись огромного преимущества над «Астаной» — 35:19. Итоговый результат половины 62:37.

Гости из Москвы даже несмотря на большое преимущество не опустили руки и продолжили активно действовать на паркете в Астане, оказавшись сильнее соперника со счётом 28:24. В последней четверти ЦСКА спокойно довёл дело до победы — 22:17. Напомним, ЦСКА в матче с белорусским «Минском» также набрал 112 очков — 112:84.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
78 : 112
ЦСКА
Москва
Астана: Андерсон - 25, Джонсон - 17, Дэвис - 11, Хэмм - 9, Хаасе - 7, Мурзагалиев - 6, Канкел - 3, Щербак, Марчук, Гаврилов, Айткали, Майдекин
ЦСКА: Джекири - 18, Уэйр - 17, Жан-Шарль - 17, Астапкович - 11, М'Бай - 10, Ухов - 9, Руженцев - 9, Тримбл - 7, Михайловский - 6, Карданахишвили - 6, Антонов - 2, Зайцев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android