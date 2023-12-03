Тренер «Клипперс» Лю: было трудно убедить четырёх будущих членов Зала славы играть иначе

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался после волевой победной игры над «Голден Стэйт Уорриорз» (113:112) о том, как ему пришлось совмещать на паркете и менять игру четверых звёздных баскетболистов: Пола Джорджа, Кавая Леонарда, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.

«Сбалансировать четверых таких игроков было довольно тяжело. Однако я работаю, потому что приходится выполнять такие задачи. Я люблю эту команду. Моя работа — просто разобраться, а эти четверо наших ребят тоже умеют выполнять такие задачи.

Я сказал Полу Джорджу и Каваю Леонарду перед игрой, чтобы мы взвинчивали темп и нам нужно действовать так же хорошо, как будем действовать в конце сезона, и стоит начать прямо сейчас.

Это было трудно и тяжело. Парни играли не так, как они привыкли. Было трудно убедить четверых игроков Матча звёзд и четверых будущих членов Зала славы играть иначе, когда они столь долго играли в другом стиле. Это будет проблемой для всех тренеров на протяжении всего сезона», — сказал Лю ESPN US.