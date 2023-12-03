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Тренер «Клипперс» Лю: было трудно убедить четырёх будущих членов Зала славы играть иначе

Тренер «Клипперс» Лю: было трудно убедить четырёх будущих членов Зала славы играть иначе
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался после волевой победной игры над «Голден Стэйт Уорриорз» (113:112) о том, как ему пришлось совмещать на паркете и менять игру четверых звёздных баскетболистов: Пола Джорджа, Кавая Леонарда, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.

«Сбалансировать четверых таких игроков было довольно тяжело. Однако я работаю, потому что приходится выполнять такие задачи. Я люблю эту команду. Моя работа — просто разобраться, а эти четверо наших ребят тоже умеют выполнять такие задачи.

Я сказал Полу Джорджу и Каваю Леонарду перед игрой, чтобы мы взвинчивали темп и нам нужно действовать так же хорошо, как будем действовать в конце сезона, и стоит начать прямо сейчас.

Это было трудно и тяжело. Парни играли не так, как они привыкли. Было трудно убедить четверых игроков Матча звёзд и четверых будущих членов Зала славы играть иначе, когда они столь долго играли в другом стиле. Это будет проблемой для всех тренеров на протяжении всего сезона», — сказал Лю ESPN US.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 21, Леонард - 20, Тайс - 12, Пауэлл - 12, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Мэнн - 3, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Мун, Диабате
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Муди - 21, Грин - 21, Томпсон - 17, Подзиемски - 12, Луни - 7, Куминга - 6, Шарич - 6, Джозеф, Робинсон, Джексон-Дэвис
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