Экс-тренер сборной России Ерёмин прокомментировал поражение УНИКСа от «Локомотива-Кубань»

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Станислав Ерёмин прокомментировал поражение казанского УНИКСа, который вёл с огромным преимуществом у краснодарского «Локомотива-Кубань».

«К сожалению, бывает, что матчи проходят по такому сценарию. Здесь, наверное, надо на две части разделить этот матч. В первой половине мы действовали очень дисциплинированно, с хорошей организацией игры. А противник, мне кажется, чересчур индивидуально играл и торопился с атакой.

Но вот во второй половине ситуация изменилась: УНИКС стал чаще уходить от дисциплинированных атак к поспешным. Противник же, когда он встал на край пропасти и терять ему уже было нечего, где-то и за счёт поддержки болельщиков и настроя поймал свою игру. Великолепно у «Локомотива» сыграл Мартюк. Найт у нас, конечно, не очень хорошо провёл матч, но надо учесть, что он играл после болезни и ещё не набрал форму. Он вышел, чтобы помочь команде. А это ключевой для нас игрок. Молодец, что вышел, что помогал. Но не хватило ему сил. И, мне кажется, что Димитриевич устал — отсюда потери и не совсем верные решения. Но за пять с половиной минут пропустили 20 очков. Здесь, наверное, было какое-то состояние нокдауна. Надо разбираться в этом», – приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».