Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Руна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-тренер сборной России Ерёмин прокомментировал поражение УНИКСа от «Локомотива-Кубань»

Экс-тренер сборной России Ерёмин прокомментировал поражение УНИКСа от «Локомотива-Кубань»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Станислав Ерёмин прокомментировал поражение казанского УНИКСа, который вёл с огромным преимуществом у краснодарского «Локомотива-Кубань».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«К сожалению, бывает, что матчи проходят по такому сценарию. Здесь, наверное, надо на две части разделить этот матч. В первой половине мы действовали очень дисциплинированно, с хорошей организацией игры. А противник, мне кажется, чересчур индивидуально играл и торопился с атакой.

Но вот во второй половине ситуация изменилась: УНИКС стал чаще уходить от дисциплинированных атак к поспешным. Противник же, когда он встал на край пропасти и терять ему уже было нечего, где-то и за счёт поддержки болельщиков и настроя поймал свою игру. Великолепно у «Локомотива» сыграл Мартюк. Найт у нас, конечно, не очень хорошо провёл матч, но надо учесть, что он играл после болезни и ещё не набрал форму. Он вышел, чтобы помочь команде. А это ключевой для нас игрок. Молодец, что вышел, что помогал. Но не хватило ему сил. И, мне кажется, что Димитриевич устал — отсюда потери и не совсем верные решения. Но за пять с половиной минут пропустили 20 очков. Здесь, наверное, было какое-то состояние нокдауна. Надо разбираться в этом», – приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Материалы по теме
Велимир Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС уступил «Локомотиву-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android