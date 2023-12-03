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«Автодор» на своей площадке одержал победу над «Руной»

«Автодор» на своей площадке одержал победу над «Руной»
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Сегодня, 3 декабря 2023 года, в Саратове на арене «Кристалл» был проведён один из матчей первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

В рамках него сыграли местный баскетбольный клуб «Автодор» и «Руна» из Москвы. Игру обслуживали следующие судьи: Антон Круглов, Андрей Шарапа и Антон Сазонов. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 79:66.

Отметим, что самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Рэйшон Хэммондс, который записал в собственный актив 23 очка. Лучшим у гостей оказался защитник Джеремайя Хилл — на его счету 20 очков.

Таким образом, «Автодор» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав пятую победу в 14 матчах. «Руна» идёт седьмой с семью победами.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
79 : 66
Руна
Москва
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Пушица, Наумов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Мавра, Цыбиков
Руна: Сопин, Хилл, Комиссаров, Тайус, Митькин, Раданов, Савин, Иванович, Походяев, Попов, Жмако
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