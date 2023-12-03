«Автодор» на своей площадке одержал победу над «Руной»

Сегодня, 3 декабря 2023 года, в Саратове на арене «Кристалл» был проведён один из матчей первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024.

В рамках него сыграли местный баскетбольный клуб «Автодор» и «Руна» из Москвы. Игру обслуживали следующие судьи: Антон Круглов, Андрей Шарапа и Антон Сазонов. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 79:66.

Отметим, что самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Рэйшон Хэммондс, который записал в собственный актив 23 очка. Лучшим у гостей оказался защитник Джеремайя Хилл — на его счету 20 очков.

Таким образом, «Автодор» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав пятую победу в 14 матчах. «Руна» идёт седьмой с семью победами.