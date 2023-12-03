«Автодор» на своей площадке одержал победу над «Руной»
Поделиться
Сегодня, 3 декабря 2023 года, в Саратове на арене «Кристалл» был проведён один из матчей первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024.
В рамках него сыграли местный баскетбольный клуб «Автодор» и «Руна» из Москвы. Игру обслуживали следующие судьи: Антон Круглов, Андрей Шарапа и Антон Сазонов. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 79:66.
Отметим, что самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Рэйшон Хэммондс, который записал в собственный актив 23 очка. Лучшим у гостей оказался защитник Джеремайя Хилл — на его счету 20 очков.
Таким образом, «Автодор» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав пятую победу в 14 матчах. «Руна» идёт седьмой с семью победами.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
79 : 66
Руна
Москва
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Пушица, Наумов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Мавра, Цыбиков
Руна: Сопин, Хилл, Комиссаров, Тайус, Митькин, Раданов, Савин, Иванович, Походяев, Попов, Жмако
Комментарии
- 3 декабря 2023
-
18:49
-
18:44
-
18:25
-
17:46
-
16:57
-
16:46
-
16:17
-
16:00
-
15:43
-
15:20
-
14:28
-
14:08
-
13:43
-
13:24
-
13:00
-
12:18
-
12:07
-
11:53
-
11:38
-
11:29
-
11:20
-
11:00
-
11:00
-
10:49
-
10:46
-
10:41
-
10:20
-
10:16
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:16
-
09:05
-
08:53
-
08:47
Партнерский контент