Олег Киселёв рассказал о причинах поражения «Астаны» в матче с ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Главный тренер казахстанской «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал итоги матча в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, в котором его команда уступила со счётом 78:112.

«Тяжело комментировать такие игры. Я бы хотел в первую очередь поблагодарить болельщиков за рекордную посещаемость сегодня. Все ждали борьбы, но её сегодня не получилось. Возможно, дело в нашем жёстком графике — у ЦСКА было больше времени на подготовку, но это определённо не оправдание.

На мой взгляд, сегодня полкоманды на игре отсутствовало, и ЦСКА за счёт этого переиграл нас во всех аспектах. Определённое количество людей в команде не было готово к этой игре. Будем разбираться.

У нас не так много времени — три дня, и мы играем в Минске, это очень важная встреча для нас. Поэтому постараемся сделать быстрые выводы из этого поражения и настраиваемся на «Минск», — приводит слова Киселёва официальные социальные сети «Астаны».