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Олег Киселёв рассказал о причинах поражения «Астаны» в матче с ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Олег Киселёв рассказал о причинах поражения «Астаны» в матче с ЦСКА в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер казахстанской «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал итоги матча в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, в котором его команда уступила со счётом 78:112.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Тяжело комментировать такие игры. Я бы хотел в первую очередь поблагодарить болельщиков за рекордную посещаемость сегодня. Все ждали борьбы, но её сегодня не получилось. Возможно, дело в нашем жёстком графике — у ЦСКА было больше времени на подготовку, но это определённо не оправдание.

На мой взгляд, сегодня полкоманды на игре отсутствовало, и ЦСКА за счёт этого переиграл нас во всех аспектах. Определённое количество людей в команде не было готово к этой игре. Будем разбираться.

У нас не так много времени — три дня, и мы играем в Минске, это очень важная встреча для нас. Поэтому постараемся сделать быстрые выводы из этого поражения и настраиваемся на «Минск», — приводит слова Киселёва официальные социальные сети «Астаны».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
78 : 112
ЦСКА
Москва
Астана: Андерсон - 25, Джонсон - 17, Дэвис - 11, Хэмм - 9, Хаасе - 7, Мурзагалиев - 6, Канкел - 3, Щербак, Марчук, Гаврилов, Айткали, Майдекин
ЦСКА: Джекири - 18, Уэйр - 17, Жан-Шарль - 17, Астапкович - 11, М'Бай - 10, Ухов - 9, Руженцев - 9, Тримбл - 7, Михайловский - 6, Карданахишвили - 6, Антонов - 2, Зайцев
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