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Василий Карасёв: было ощущение, что «Парма» в 10 раз больше хотела выиграть

Василий Карасёв: было ощущение, что «Парма» в 10 раз больше хотела выиграть
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Главный тренер московской МБА Василий Карасёв высказался по поводу поражения своих подопечных в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Один из худших, если не худший наш матч в этом сезоне. Было ощущение, что «Парма» в 10 раз больше хотела выиграть. Мы уступили абсолютно по всем показателям, полностью проиграли щит, не смогли справиться один в один с лидерами пермяков.

Две четверти играли в нападении не то, что нужно. Я уже говорил, что в позиционном баскетболе мы слабее, нужно компенсировать это быстрой игрой. К ней мы сегодня так и не пришли», — приводит слова Карасёва официальные социальные сети МБА.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
77 : 56
МБА
Москва
Парма: Джонсон, Свинин, Соломон, Ильницкий, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Морозов, Платунов, Чебуркин, Фирсов, Егоров
МБА: Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Шейко, Лопатин, Якушин, Коновалов
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