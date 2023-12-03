Василий Карасёв: было ощущение, что «Парма» в 10 раз больше хотела выиграть

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв высказался по поводу поражения своих подопечных в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».

«Один из худших, если не худший наш матч в этом сезоне. Было ощущение, что «Парма» в 10 раз больше хотела выиграть. Мы уступили абсолютно по всем показателям, полностью проиграли щит, не смогли справиться один в один с лидерами пермяков.

Две четверти играли в нападении не то, что нужно. Я уже говорил, что в позиционном баскетболе мы слабее, нужно компенсировать это быстрой игрой. К ней мы сегодня так и не пришли», — приводит слова Карасёва официальные социальные сети МБА.