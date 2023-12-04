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Тренер «Автодора» Богичевич: наша первая победа дома — для нас это было очень важно

Тренер «Автодора» Богичевич: наша первая победа дома — для нас это было очень важно
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Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался по поводу победного матча в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с московской «Руной». Матч состоялся вчера, 3 декабря, и завершился со счётом 79:66.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Это наша первая победа дома — для нас это было очень важно, конечно. Команда чувствовала давление, что нужно добиться этого успеха. Хотел бы сказать спасибо всем нашим болельщикам, потому что они всегда дают нам дополнительную энергию и силы.

Мы верили в эту победу, поэтому мы очень счастливы, что всё так произошло. Ведь это было очень ценно для нас, чтобы мы выиграли на нашей площадке. Надеюсь, что и дальше мы продолжим в том же духе», — приводит слова Богичевича официальный сайт «Автодора».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
79 : 66
Руна
Москва
Автодор: Хэммондс - 23, Торнвелл - 17, Пушица - 11, Петенев - 9, Беслач - 7, Мавра - 7, Халдеев - 3, Пранаускис - 2, Наумов, Фёдоров, Цыбиков
Руна: Хилл - 20, Попов - 13, Походяев - 12, Раданов - 9, Иванович - 4, Комиссаров - 3, Тайус - 3, Савин - 2, Сопин, Митькин, Жмако
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