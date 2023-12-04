Тренер «Автодора» Богичевич: наша первая победа дома — для нас это было очень важно

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался по поводу победного матча в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с московской «Руной». Матч состоялся вчера, 3 декабря, и завершился со счётом 79:66.

«Это наша первая победа дома — для нас это было очень важно, конечно. Команда чувствовала давление, что нужно добиться этого успеха. Хотел бы сказать спасибо всем нашим болельщикам, потому что они всегда дают нам дополнительную энергию и силы.

Мы верили в эту победу, поэтому мы очень счастливы, что всё так произошло. Ведь это было очень ценно для нас, чтобы мы выиграли на нашей площадке. Надеюсь, что и дальше мы продолжим в том же духе», — приводит слова Богичевича официальный сайт «Автодора».