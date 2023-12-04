«Парма» находит ту игру, к которой стремилась». Евгений Пашутин — после матча с МБА

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победный матч своих подопечных в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с московской МБА. Матч состоялся вчера, 3 декабря, и завершился со счётом 77:56.

«Хочу поздравить всех с победой! Думаю, что мы находим ту игру, к которой стремились, и которую все хотели видеть. В силу некоторых причин ранее нам этого не удавалось, но в тяжелой ситуации команда смогла объединиться.

Стала больше общаться в защите, держать физический контакт и бороться до конца, ребята перестали бояться. Сегодня взяли 50 подборов, контролировали щит и ритм игры. Отмечаю всех ребят, все играли сердцем и сражались до последнего.

Сейчас нужно восстановиться и с таким же настроем подходить к матчу с «Локомотивом» 6 декабря», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.