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«Парма» находит ту игру, к которой стремилась». Евгений Пашутин — после матча с МБА

«Парма» находит ту игру, к которой стремилась». Евгений Пашутин — после матча с МБА
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Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победный матч своих подопечных в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с московской МБА. Матч состоялся вчера, 3 декабря, и завершился со счётом 77:56.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Хочу поздравить всех с победой! Думаю, что мы находим ту игру, к которой стремились, и которую все хотели видеть. В силу некоторых причин ранее нам этого не удавалось, но в тяжелой ситуации команда смогла объединиться.

Стала больше общаться в защите, держать физический контакт и бороться до конца, ребята перестали бояться. Сегодня взяли 50 подборов, контролировали щит и ритм игры. Отмечаю всех ребят, все играли сердцем и сражались до последнего.

Сейчас нужно восстановиться и с таким же настроем подходить к матчу с «Локомотивом» 6 декабря», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
77 : 56
МБА
Москва
Парма: Риз - 22, Джонсон - 15, Соломон - 12, Платунов - 11, Абдулбасиров - 9, Ильницкий - 6, Чебуркин - 2, Свинин, Халтурин, Морозов, Фирсов, Егоров
МБА: Трушкин - 19, Лопатин - 8, Шейко - 6, Якушин - 6, Хоменко - 5, Коновалов - 5, Воронов - 4, Касаткин - 3, Голдырев, Барашков, Минченко
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