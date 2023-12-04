Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмил Райкович: я всегда рад вернуться в Астану, рад болельщикам, с которыми часто виделся

Эмил Райкович: я всегда рад вернуться в Астану, рад болельщикам, с которыми часто виделся
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу минувшего матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной», который состоялся вчера, 3 декабря, и завершился со счётом 112:78 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Я всегда рад вернуться в Астану, рад болельщикам, с которыми часто виделся, ведь три года работал здесь. Сегодняшняя игра сложилась для нас удачно, потому что мы контролировали результат на протяжении всего матча.

Хорошо, что каждый из наших игроков получил игровое время. Думаю, что большую часть встречи у нас была хорошая защита, результативность в нападении. Мы достигли своих целей и движемся дальше, готовимся к игре в Красноярске», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
78 : 112
ЦСКА
Москва
Астана: Андерсон - 25, Джонсон - 17, Дэвис - 11, Хэмм - 9, Хаасе - 7, Мурзагалиев - 6, Канкел - 3, Щербак, Марчук, Гаврилов, Айткали, Майдекин
ЦСКА: Джекири - 18, Уэйр - 17, Жан-Шарль - 17, Астапкович - 11, М'Бай - 10, Ухов - 9, Руженцев - 9, Тримбл - 7, Михайловский - 6, Карданахишвили - 6, Антонов - 2, Зайцев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android