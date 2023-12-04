Эмил Райкович: я всегда рад вернуться в Астану, рад болельщикам, с которыми часто виделся

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу минувшего матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной», который состоялся вчера, 3 декабря, и завершился со счётом 112:78 в пользу армейцев.

«Я всегда рад вернуться в Астану, рад болельщикам, с которыми часто виделся, ведь три года работал здесь. Сегодняшняя игра сложилась для нас удачно, потому что мы контролировали результат на протяжении всего матча.

Хорошо, что каждый из наших игроков получил игровое время. Думаю, что большую часть встречи у нас была хорошая защита, результативность в нападении. Мы достигли своих целей и движемся дальше, готовимся к игре в Красноярске», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.