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Видеообзор матча «Астана» — ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Видеообзор матча «Астана» — ЦСКА в Единой лиге ВТБ
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Вчера, 3 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором казахстанская «Астана» принимала московский ЦСКА. Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, где победу одержали гости со счётом 112:78.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что лидер регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сразу стал показывать яркий баскетбол — в первой четверти ЦСКА обыграл соперника со счётом 27:18. Во второй четверти армейцы продолжили доминировать на обеих сторонах площадки, добившись огромного преимущества над «Астаной» — 35:19. Итоговый результат половины — 62:37.

Гости из Москвы, даже несмотря на своё большое преимущество, не расслабились и продолжили активно действовать на паркете в Астане, оказавшись сильнее соперника со счётом 28:24. В последней четверти ЦСКА спокойно довёл дело до победы — 22:17. Напомним, в матче с белорусским «Минском» ЦСКА также набрал 112 очков — 112:84.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
78 : 112
ЦСКА
Москва
Астана: Андерсон - 25, Джонсон - 17, Дэвис - 11, Хэмм - 9, Хаасе - 7, Мурзагалиев - 6, Канкел - 3, Щербак, Марчук, Гаврилов, Айткали, Майдекин
ЦСКА: Джекири - 18, Уэйр - 17, Жан-Шарль - 17, Астапкович - 11, М'Бай - 10, Ухов - 9, Руженцев - 9, Тримбл - 7, Михайловский - 6, Карданахишвили - 6, Антонов - 2, Зайцев
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