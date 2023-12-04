Видеообзор матча «Астана» — ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Вчера, 3 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором казахстанская «Астана» принимала московский ЦСКА. Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, где победу одержали гости со счётом 112:78.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что лидер регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сразу стал показывать яркий баскетбол — в первой четверти ЦСКА обыграл соперника со счётом 27:18. Во второй четверти армейцы продолжили доминировать на обеих сторонах площадки, добившись огромного преимущества над «Астаной» — 35:19. Итоговый результат половины — 62:37.

Гости из Москвы, даже несмотря на своё большое преимущество, не расслабились и продолжили активно действовать на паркете в Астане, оказавшись сильнее соперника со счётом 28:24. В последней четверти ЦСКА спокойно довёл дело до победы — 22:17. Напомним, в матче с белорусским «Минском» ЦСКА также набрал 112 очков — 112:84.