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Видеообзор матча «Парма» — МБА в Единой лиге ВТБ

Видеообзор матча «Парма» — МБА в Единой лиге ВТБ
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Вчера, 3 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором пермская «Парма» принимала московскую МБА. Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, где победу одержали хозяева со счётом 77:56.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что самым результативным игроком встречи стал форвард пермского клуба Айзея Риз, набравший 22 очка. Лучшим у москвичей оказался Владислав Трушкин — в его активе 19 очков.

«Парма» одержала шестую победу в 14 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА, в свою очередь, идёт двумя строчками ниже с пятью победами в активе.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
77 : 56
МБА
Москва
Парма: Риз - 22, Джонсон - 15, Соломон - 12, Платунов - 11, Абдулбасиров - 9, Ильницкий - 6, Чебуркин - 2, Свинин, Халтурин, Морозов, Фирсов, Егоров
МБА: Трушкин - 19, Лопатин - 8, Шейко - 6, Якушин - 6, Хоменко - 5, Коновалов - 5, Воронов - 4, Касаткин - 3, Голдырев, Барашков, Минченко
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