«Мы очень хотели обойтись без овертайма». Джордж — о победном броске в игре с «Уорриорз»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался о своём победном трёхочковом броске в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (113:112).

«Мы очень хотели обойтись без овертайма, после хорошей защиты. Я чувствовал себя уверенно с мячом в руках. Я просто дошёл до своей точки и не испытывал никакого страха в этот момент», — приводит слова Джорджа sunherald.

Напомним, за 10 секунд до конца основного времени при счёте 112:110 в пользу «Голден Стэйт» Джордж в быстром отрыве реализовал трёхочковый бросок через атакующего защитника соперников Клэя Томпсона, сделав таким образом счёт 113:112. В ответном владении тяжёлый форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин промахнулся из-за дуги.

Пол Джордж стал самым результативным игроком матча. На его счету 25 очков, шесть подборов и шесть результативных передач.