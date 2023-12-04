Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы очень хотели обойтись без овертайма». Джордж — о победном броске в игре с «Уорриорз»

«Мы очень хотели обойтись без овертайма». Джордж — о победном броске в игре с «Уорриорз»
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался о своём победном трёхочковом броске в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (113:112).

«Мы очень хотели обойтись без овертайма, после хорошей защиты. Я чувствовал себя уверенно с мячом в руках. Я просто дошёл до своей точки и не испытывал никакого страха в этот момент», — приводит слова Джорджа sunherald.

Напомним, за 10 секунд до конца основного времени при счёте 112:110 в пользу «Голден Стэйт» Джордж в быстром отрыве реализовал трёхочковый бросок через атакующего защитника соперников Клэя Томпсона, сделав таким образом счёт 113:112. В ответном владении тяжёлый форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин промахнулся из-за дуги.

Пол Джордж стал самым результативным игроком матча. На его счету 25 очков, шесть подборов и шесть результативных передач.

Материалы по теме
Пол Джордж: у «Уорриорз» некому защищать кольцо
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android