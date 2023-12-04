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Центровой МБА Сергей Клюев перешёл в ЦСКА

Центровой МБА Сергей Клюев перешёл в ЦСКА
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Российский центровой МБА Сергей Клюев присоединится к московскому ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона Единой лиги ВТБ.

«Центровой МБА Сергей Клюев переходит в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. В текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ Сергей провёл за наш клуб восемь матчей, набирал в среднем 1,5 очка за матч и делал 2,4 подбора. Кроме того, Клюев принял участие в кубковой встрече против «Новосибирска» — в активе центрового два очка и три подбора.

ПБК МБА желает Сергею удачи в оставшейся части сезона!» — сообщает пресс-служба МБА.

25-летний Сергей Клюев является воспитанником спортшколы «Химок», где и начинал свою профессиональную карьеру. Два последних сезона игрок провёл в составе МБА.

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