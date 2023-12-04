Единая лига ВТБ назвала символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку по итогам минувшей игровой недели. В неё вошли Тони Джекири, представляющий ЦСКА, Иван Стребков из «Нижнего Новгорода», Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Айзея Риз («Парма»), а также Трент Фрейзер, выступающий за «Зенит».

Джекири на минувшей неделе отметился дабл-даблом из 18 очков и десяти подборов в матче с «Астаной» (112:78). На счету Стребкова дабл-дабл из 19 очков и 11 передач в победном матче с «Минском» (90:79).

Мартюк помог своей команде обыграть действующего чемпиона турнира — УНИКС (82:75), набрав 15 очков и совершив два блок-шота. Риз набрал 22 очка и отдал пять передач в матче с МБА (77:56), а Фрейзер помог «Зениту» одержать две победы на минувшей неделе, набирая в среднем 16,5 очка и делая 9 передач за игру.