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Единая лига ВТБ представила топ-10 лучших моментов минувшей игровой недели

Единая лига ВТБ представила топ-10 лучших моментов минувшей игровой недели
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На минувшей неделе в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялось сразу несколько интересных матчей. Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила видео топ-10 лучших моментов игровой недели с 27 ноября по 3 декабря.

Видео можно посмотреть на канале Единая лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС. Команда Велимира Перасовича в финальной серии прошлого сезона обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1. На прошлой неделе краснодарский клуб смог взять реванш за то поражение (82:75), совершив самый большой камбэк текущего сезона — 22 очка.

На данный момент в сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ турнирную таблицу возглавляет московский ЦСКА, который одержал 13 побед в 14 матчах.

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