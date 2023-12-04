Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейсон Тейтум включил себя в 10 игроков НБА для своего матча мечты

Джейсон Тейтум включил себя в 10 игроков НБА для своего матча мечты
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум назвал легендарных игроков Национальной баскетбольной ассоциации, матч с участием которых он хотел бы увидеть.

«Коби Брайант, Майкл Джордан, Стефен Карри, Аллен Айверсон, Кевин Дюрант, Леброн Джеймс, Пенни Хардуэй и Гилберт Аренас. Ещё я добавил бы себя и, наверное, Мэджика Джонсона. Хотел бы я увидеть, как он играет.

На кого я хотел быть похож, когда рос? На Пола Джорджа, Коби Брайанта, и пусть я не имею таких габаритов, но на Трэйси Макгрэди», — рассказал Тейтум в интервью YouTube-каналу Bleacher Report.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 25-летний Тейтум принял участие в 19 матчах в составе «Бостон Селтикс», набирая 27,4 очка, делая 8,7 подбора и 4,1 результативной передачи в среднем за игру.

Материалы по теме
Дэвид Ортис объяснил, почему Джейсон Тейтум приведёт «Бостон» к титулу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android