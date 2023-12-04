Джейсон Тейтум включил себя в 10 игроков НБА для своего матча мечты

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум назвал легендарных игроков Национальной баскетбольной ассоциации, матч с участием которых он хотел бы увидеть.

«Коби Брайант, Майкл Джордан, Стефен Карри, Аллен Айверсон, Кевин Дюрант, Леброн Джеймс, Пенни Хардуэй и Гилберт Аренас. Ещё я добавил бы себя и, наверное, Мэджика Джонсона. Хотел бы я увидеть, как он играет.

На кого я хотел быть похож, когда рос? На Пола Джорджа, Коби Брайанта, и пусть я не имею таких габаритов, но на Трэйси Макгрэди», — рассказал Тейтум в интервью YouTube-каналу Bleacher Report.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 25-летний Тейтум принял участие в 19 матчах в составе «Бостон Селтикс», набирая 27,4 очка, делая 8,7 подбора и 4,1 результативной передачи в среднем за игру.