Леброн Джеймс назвал одного из величайших рэперов в истории

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс поздравил с днём рождения хип-хоп исполнителя Шона Картера, более известного как Jay-Z, которому сегодня, 4 декабря, исполнилось 54 года.

Джеймс опубликовал смайлик с изображение козла (англ. слово goat также является аббревиатурой словосочетания Greatest Of All Time – «лучший на все времена») в социальных сетях.

Картер, уроженец Нью-Йорка, выпустил первый альбом в 1996 году, а его сольная дискография насчитывает 13 альбомов. Включался изданиями Billboard и Rolling Stone в список «100 величайших артистов всех времён».

Примечательно, что Леброн познакомился с Jay-Z, являющимся совладельцем «Бруклин Нетс», ещё до карьеры в НБА.