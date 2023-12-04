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Джеймс Харден заявил, что «Филадельфия» обещала ему максимальный контракт

Джеймс Харден заявил, что «Филадельфия» обещала ему максимальный контракт
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Звезда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Джеймс Харден заявил, что президент «Филадельфии Сиксерс» по баскетбольным операциям Дэрил Мори обещал ему максимальный контракт. По словам Хардена, это произошло перед стартом плей-офф в сезоне-2022/2023.

«Я хотел оказаться в ситуации, где бы мне смогли заплатить, а я смог бы побороться за чемпионство.

В последние годы я многим жертвовал, будь то игровая позиция или деньги. С этим покончено. Я просто хочу двигаться вперёд и зарабатывать. И, конечно же, побеждать на высоком уровне.

Обещали ли «Сиксерс» мне контракт? Да, максимальный. Кто это сказал? Дэрил Мори», — приводит слова Хардена издание The Athletic.

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