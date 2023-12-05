Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это не шутки». Стивен Эй Смит отреагировал на выступления «Оклахомы»

«Это не шутки». Стивен Эй Смит отреагировал на выступления «Оклахомы»
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский американский обозреватель Стивен Эй Смит высказался о выступлении «Оклахомы-Сити Тандер» в нынешнем сезоне. В настоящий момент, после 19 игр, команда занимает второе место в Западной конференции.

«Я смотрю на молодёжь «Оклахомы» и вижу свежие ноги и атлетизм. Эта команда — не шутки, и нам всем лучше обратить внимание. Сэм Прести проделал исключительную работу, чтобы создать эту команду. Было бы здорово увидеть, как они преодолеют трудности и, наконец, одержат победу в чемпионате с великолепными игроками, которые были здесь много лет.

Парень явно понимает, что делает. Он один из элитных управленцев, и теперь команда добивается результата. Мне действительно нравится «Оклахома». Эти ребята хороши и они уже на подходе», — приводит слова Смита SunHerald.

Сейчас читают:
«Я встречалась с ним». Гидди из «Оклахомы» ждут неприятности из-за несовершеннолетней?
«Я встречалась с ним». Гидди из «Оклахомы» ждут неприятности из-за несовершеннолетней?

Благотворительность от игроков «Оклахомы»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android