«Это не шутки». Стивен Эй Смит отреагировал на выступления «Оклахомы»

Североамериканский американский обозреватель Стивен Эй Смит высказался о выступлении «Оклахомы-Сити Тандер» в нынешнем сезоне. В настоящий момент, после 19 игр, команда занимает второе место в Западной конференции.

«Я смотрю на молодёжь «Оклахомы» и вижу свежие ноги и атлетизм. Эта команда — не шутки, и нам всем лучше обратить внимание. Сэм Прести проделал исключительную работу, чтобы создать эту команду. Было бы здорово увидеть, как они преодолеют трудности и, наконец, одержат победу в чемпионате с великолепными игроками, которые были здесь много лет.

Парень явно понимает, что делает. Он один из элитных управленцев, и теперь команда добивается результата. Мне действительно нравится «Оклахома». Эти ребята хороши и они уже на подходе», — приводит слова Смита SunHerald.

Благотворительность от игроков «Оклахомы»: