Стали известны обладатели индивидуальных наград за ноябрь в НБА

Руководство НБА подвело итоги ноября и объявило победителей индивидальных номинаций за календарный месяц. Для выбора победителя учитывались в том числе и октябрьские матчи.

Лучшим игроком месяца в Западной конференции признан центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. В среднем за октябрь и ноябрь он набирал 29 очков, 13,2 подбора и 9,2 результативные передачи. На востоке звания оказался достоин форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, который показывал следующие цифры: 27,7 очка, 8,8 подбора и 4,1 ассиста.

Тренером месяца на Западе признали наставника «Миннесоты Тимбервулвз» Криса Финча. Его команда одержала 14 побед и потерпела четыре поражения, что позволяет коллективу лидировать в собственной конференции. На востоке лучшим признали специалиста Джамала Мозли, работающего в «Орландо Мэджик», который за октябрь и ноябрь сумели добыть 13 побед и проиграли только пять встреч.

Новичком года на Западе стал игрок «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен. За отрезок он набирал 17,9 очка, 7,8 подборора и 2,1 блок-шота. На Востоке лучшим признали Джейми Жакез-мл из «Майами Хит», отличившегося следующими цифрами: 12 очков и 3,9 подбора.