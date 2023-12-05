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Стивен Эй Смит высказался в защиту тренера «Хьюстона», повздорившего с Леброном Джеймсом

Стивен Эй Смит высказался в защиту тренера «Хьюстона», повздорившего с Леброном Джеймсом
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Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит высказал своё мнение насчёт решения рефери удалить главного тренера «Хьюстон Рокетс» Име Удоку из-за его слов в сторону форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Прежде всего я был разозлён тем, что Удоку удалили. Если ты рефери, концентрируйся на самой игре. Занимайтесь своим чёртовым делом. Зачем они влезают в это, будут драться что ли? Пусть люди разговаривают. Что в этом такого? Это часть спортивного шоу.

Мы что, должны все петь вместе и обнимать друг друга? Это было нелепо. Не вижу никакой причины для удаления. Во-вторых, Леброн сам подошёл к нему. И у меня совершенно нет проблем с тем, что Име призвал его поменьше ныть», — заявил Смит на шоу First Take.

Момент с Леброном и Удокой:
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Леброн и Удока вступили в словесную перепалку, тренер «Хьюстона» получил удаление
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