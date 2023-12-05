Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

32 очка Джейсона Тейтума не помогли «Бостону» обыграть «Индиану»

32 очка Джейсона Тейтума не помогли «Бостону» обыграть «Индиану»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, в Индианаполисе (США) на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся матч 1/4 финала внутрисезонного турнира НБА, в котором встретились местная «Индиана Пэйсерс» и «Бостон Селтикс». Хозяева победили со счётом 122:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 32 очка, 12 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде, защитник Джейлен Браун отметился 30 очками и девятью подборами. Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Деррик Уайт (18) и Сэм Хозер (15).

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал разыгрывающий Тайриз Халибёртон, который сделал трип-дабл. Он набрал 26 очков, совершил 10 подборов и отдал 13 передач. Защитник Бадди Хилд отметился 21 очком, двумя подборами и двумя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2023, вторник. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android