32 очка Джейсона Тейтума не помогли «Бостону» обыграть «Индиану»

Сегодня, 5 декабря, в Индианаполисе (США) на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся матч 1/4 финала внутрисезонного турнира НБА, в котором встретились местная «Индиана Пэйсерс» и «Бостон Селтикс». Хозяева победили со счётом 122:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 32 очка, 12 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде, защитник Джейлен Браун отметился 30 очками и девятью подборами. Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Деррик Уайт (18) и Сэм Хозер (15).

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал разыгрывающий Тайриз Халибёртон, который сделал трип-дабл. Он набрал 26 очков, совершил 10 подборов и отдал 13 передач. Защитник Бадди Хилд отметился 21 очком, двумя подборами и двумя передачами.