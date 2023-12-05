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Тайриз Халибёртон стал автором уникального достижения в истории «Индианы»

Тайриз Халибёртон стал автором уникального достижения в истории «Индианы»
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Разыгрывающий, лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Халибёртон в общей сложности провёл на площадке 40 минут, набрав суммарно 26 очков (10 из 18 с игры, где 5 из 11 — трёхочковые), 13 результативных передач, 10 подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего составил «+15». На счету Тайриза также два персональных замечания.

Таким образом, 23-летний баскетболист становится первым игроком в истории «Индианы», которому в конкретной встрече удалось набрать как минимум 25 очков, 10 подборов, 10 результативных передач при пяти реализованных трёхочковых бросков без совершенных потерь.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2023, вторник. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
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