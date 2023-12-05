Лайлз и Валанчюнас вступили в конфликт во время матча «Сакраменто» — «Нью-Орлеан»

На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент написания новости счёт — 69:61 в пользу гостей.

В середине второй четверти тяжёлый форвард «Сакраменто» Трей Лайлз и центровой «Нью-Орлеана» Йонас Валанчюнас вступили в словесную перепалку после игрового эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.