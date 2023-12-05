Гомельский: «Минск» не нужен Единой лиге? Он и «Астана» делают турнир международным

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался об участии белорусского «Минска» в сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ.

«Не думаю ли я, что такой явный аутсайдер, как «Минск», не нужен Единой лиге ВТБ? «Минск» и «Астана» сохраняют за Единой лигой ВТБ международный статус. И кто знает, когда у «Минска» бюджет позволит подписывать баскетбольных звёзд», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

«Минск» впервые стал участником Единой лиги ВТБ в сезоне-2010/2011. За всё время команда ни разу не смогла пробиться в плей-офф турнира. Лучшим результатом белорусского коллектива по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ является девятое место.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ «Минск» потерпел поражения во всех 14 матчах и располагается на последнем, 14-м месте в турнирной таблице.