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Уолтер Тавареш поддержал Эрлинга Холанда после конфликта с арбитром в матче АПЛ

Уолтер Тавареш поддержал Эрлинга Холанда после конфликта с арбитром в матче АПЛ
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Центровой мадридского «Реала» Уолтер Тавареш прокомментировал поведение нападающего английского «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который был недоволен решением арбитра Саймона Хупера остановить атаку команды «один в один» в матче 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:3).

«Я понимаю тебя, жизнь трудная штука», — написал Тавареш на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), комментируя фотографию, на которой Холанд выражает арбитру своё недовольство. Также Тавареш прикрепил к посту несколько смеющихся эмодзи.

Напомним, в том матче Хупер сначала хотел свистнуть фол, но показал жестом, что нужно продолжить игру, но, как только игрок «Манчестер Сити» Джек Грилиш вышел один на один на 90+4-й минуте, судья решил прервать атаку, чтобы показать защитнику «Тоттенхэма» Эмерсону Роялу жёлтую карточку.

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