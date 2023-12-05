Тренер «Енисея»: ЦСКА показывает лучший баскетбол на данный момент, у нас непростая задача

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда встретится с лидирующим в таблице ЦСКА.

«По сопернику могу сказать только хорошие вещи. Потому что это команда, которая показала самый лучший баскетбол до этого момента. И у нас непростая задача. Подготовка проходит немного сложно, есть травмированные игроки, некоторые заболели. Но я уверен, что те, кто здоров, отдадут 110% своих сил, чтобы снова порадовать болельщиков. Постараемся сделать всё, что в наших силах.

У нас будет поддержка наших болельщиков – это очень важно для игроков, чтобы выходить на площадку более уверенно и делать свою работу», — приводит слова Арсича пресс-служба красноярского клуба.