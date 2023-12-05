Чарльз Баркли: «Бостон» — лучшая команда в НБА, они гарантированно выиграют чемпионат

Член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли выразил мнение, что «Бостон Селтикс» завоюет чемпионский титул в текущем сезоне.

«Я до сих пор не уверен в «Миннесоте Тимбервулвз». Это всего лишь моё личное мнение, но я скажу следующее: «Селтикс» выиграют чемпионат. «Бостон Селтикс» — лучшая команда в НБА. «Бостон Селтикс» выиграет чемпионат гарантированно!

Я также скажу, что травма Порзингиса заставляет меня понервничать. Он должен быть здоров. Но я по-прежнему верю в «Селтикс». Я думаю, что Холидэй присоединится к Тейтуму, Брауну и Порзингису, если он сможет оставаться здоровым», — приводит слова Баркли Sportskeeda.

«Бостон Селтикс» 17 раз становился чемпионом НБА. Свой последний титул команда завоевала в 2008 году.