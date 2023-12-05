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Стало известно, пропустит ли Леброн Джеймс матч «Лейкерс» из-за дебюта Бронни в NCAA

Стало известно, пропустит ли Леброн Джеймс матч «Лейкерс» из-за дебюта Бронни в NCAA
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Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, с большой долей вероятности дебютирует за команду Университета Южной Калифорнии (USC) в студенческом чемпионате (NCAA) в воскресном матче с командой университета Лонг Бич Стэйт, сообщает Fadeaway World со ссылкой на журналиста Сета Дэвиса.

Как сообщается, Бронни по-прежнему не прошёл углублённое медицинское обследование, которое ожидает его на этой неделе. В случае успешного прохождения тестов игрок сможет сыграть свой первый матч в студенческом баскетболе в воскресенье.

Если это случится в воскресенье, то его отцу, одному из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс», не придётся пропускать матч своей команды. Финал внутрисезонного турнира, в плей-офф которого пробился «Лос-Анджелес Лейкерс», состоится в субботу, и даже если команда Леброна выйдет туда, на следующий день он сможет посетить матч своего сына.

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