«Бешикташ» официально объявил о подписании контракта с Кайлом Оллманом

Турецкий «Бешикташ» объявил о подписании соглашения с американским атакующим защитником Кайлом Оллманом, ранее выступавшим за стамбульскую «Дарушшафаку». Ранее о подписании контракта заявлял агент Мишко Ражнатович, но теперь эту информацию подтвердила и баскетбольная команда.

Согласно сообщению Eurohoops, контракт с игроком подписан до окончания сезона-2023/2024 с возможностью продления на сезон-2024/2025. Трансфер игрока объясняется финансовыми трудностями «Дарушшафаки», в связи с чем команда ранее рассталась с Мэйсоном Джонсом и Дженисом Тиммой.

Свою следующую игру «Бешикташ» проведёт 6 декабря в рамках группы А баскетбольного Еврокубка. В соперниках «Бешикташа», занимающего четвёртое место в группе А, испанский «Ховентуд».