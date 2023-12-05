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Энтони Дэвис объяснил, как возвращение Вандербилта после травмы повлияет на игру «Лейкерс»

Энтони Дэвис объяснил, как возвращение Вандербилта после травмы повлияет на игру «Лейкерс»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, какие перемены в оборонительной игре его команды можно ожидать после возвращения в состав после травмы Джарреда Вандербилта.

«Его возвращение значит очень многое. Его энергия очень влияет и, очевидно, его способности в обороне тоже — он может защищать несколько позиций, перехватывать, отбирать мяч, совершать подборы и создавать для них пространство. Приятно было проводить с ним те минуты, когда он был на паркете.

Это хорошо для нас на подборах. Обычно, когда я блокирую броски, Остин [Ривз] или кто-то небольшой остаётся против более крупного парня, а я нахожусь за дугой и просто надеюсь, что мяч приземлится под кольцом или очень близко к нему. На сегодняшний день разница ощутима, так что с возвращением Вандо, который обычно играет в периметре, а я блокирую на дуге. Теперь у нас под корзиной гигантский Вандо, который очень хорошо совершает подборы. Хорошо, что он там», — приводит слова Дэвиса Lakers Nation.

В ночь на 6 декабря «Лейкерс» предстоит провести домашнюю игру с «Финикс Санз» в рамках внутрисезонного турнира НБА, начало — в 6:00 мск.

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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