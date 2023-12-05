«Автодор» объявил о возвращении в команду Брэндона Гарретта

Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» объявил о заключении контракта с 33-летним американским форвардом Брэндоном Гарреттом, который в сезоне-2022/2023 выступал за самарцев, но по окончании сезона перешёл в израильский «Хапоэль-Галиль Эллион». Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич также прокомментировал возвращение Гарретта в команду.

«Мы рады, что Брэндон возвращается в нашу команду. Наверняка многие знают и помнят его. Он хороший парень, настоящий профессионал и отличный баскетболист. У нас сложилась командная химия, в которую Брэндон впишется и сможет нам помочь. Это очень важно для нас. Гарретт знает клуб, площадку, у него есть опыт игры в Лиге ВТБ. Он нам точно поможет», — приводит слова Богичевича официальный сайт БК «Автодор».

В 28 матчах Единой лиги ВТБ прошлого сезона Гарретт в среднем за игру набирал 11,2 очка, совершал 5,5 подбора и 1,1 перехвата.