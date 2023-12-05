Джа Морант подтвердил, что вернётся на паркет в игре с «Нью-Орлеан Пеликанс»

Джа Морант, скандальный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз», отстранённый на 25 игр Национальный баскетбольной ассоциации (НБА) в связи с демонстрацией в своих социальных сетях огнестрельного оружия, подтвердил, что вернётся на паркет при первой возможности — в выездной игре с «Нью Орлеан Пеликанс».

Под одной из фанатских публикаций в социальных сетях Джа Морант оставил немногословный комментарий: «19 декабря», что и является датой игры с «Пеликанс». Отметим, игра назначена на 20 декабря, 3:30 мск.

На сегодняшний день в 19 играх регулярного сезона НБА «Гриззлиз» одержали лишь пять побед и занимают предпоследнее место в Западной конференции, опережая лишь «Сан-Антонио Спёрс». Следующую игру «Мемфис» проведёт на выезде с «Детройт Пистонс».