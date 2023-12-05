Кенни Смит рассказал, как Баркли готовился играть за «Уизардс» вместе с Джорданом

Бывший игрок НБА, а ныне баскетбольный обозреватель Кенни Смит рассказал забавную о том, как Чарльз Баркли рассматривал возможность присоединиться к Майклу Джордану в «Вашингтон Уизардс», где легендарный баскетболист возобновил свою карьеру в 2001 году. Смит заявил, что несмотря на тренировки Баркли с известным тренером Тимом Гровером, понимал, что прославленный игрок не собирается возвращаться в лигу.

«Он собирался вернуться вместе с Майклом Джорданом. Тим Гровер приходил, и они занимались вместе. Он правильно питался, в его рационе были овощи и всё такое, а как только Тим Гровер ушёл, он сразу же закал пиццу. Я сразу понял, что он не вернётся и не будет играть за „Уизардс“, — приводит слова Смита Fadeaway World.