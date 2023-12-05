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Шакил О'Нил оценил перспективы «Финикса» во внутрисезонном турнире НБА

Шакил О'Нил оценил перспективы «Финикса» во внутрисезонном турнире НБА
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Прославленный американский баскетболист Шакил О'Нил сделал предположение о перспективах «Финикс Санз» во внутрисезонном турнире НБА. Напомним, в ночь на 6 декабря, «Санз» предстоит провести выездную игру против «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Пока я не очень впечатлён «Санз». У них много талантов. Знаю, что Брэдли Бил то возвращался, то снова травмировался, но «Лейкерс» играют хорошо. Я не уверен, что думать о «Финиксе», — заявил О'Нил в эфире TNT.

Победитель пары «Лейкерс» — «Санз» предстоить сыграть против «Нью-Орлеан Пеликанс», которые в четвертьфинальном матче оказались сильнее «Сакраменто Кингз» (127:117).

Также в игровой день состоится матч между «Милуоки Бакс» и «Нью-Йорк Никс», победитель этой пары выйдет на «Индиану Пэйсерс», обыгравшую «Бостон Селтикс» (122:112).

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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