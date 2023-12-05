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«Надеюсь, снова выйдем в плей-офф». Гарретт — о возвращении в «Автодор»

«Надеюсь, снова выйдем в плей-офф». Гарретт — о возвращении в «Автодор»
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Сегодня саратовский баскетбольный клуб «Автодор» объявил о подписании контракта с американским баскетболистом Брэндоном Гарреттом, который в сезоне-2022/2023 уже выступал за команду. Гарретт поделился эмоциями от возвращения в Саратов после небольшого перерыва и обозначил задачи команды на сезон.

«Я очень рад вернуться в «Автодор». С нетерпением жду встречи с командой, тренерами и готов снова начать путь с «Автодором». Сделаю всё возможное, чтобы помочь команде сражаться на самом высоком уровне. Опыт прошлого сезона был отличным и, надеюсь, мы снова выйдем в плей-офф», — приводит слова Гарретта официальный сайт БК «Автодор».

В 28 матчах Единой лиги ВТБ прошлого сезона Гарретт в среднем за игру набирал 11,2 очка, совершал 5,5 подбора и 1,1 перехвата.

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