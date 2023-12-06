Еврокубок: результаты матчей 5 декабря, турнирная таблица

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 6 декабря, состоялись четыре матча в рамках баскетбольного Еврокубка.

Отметим, что «Тюрк Телеком» удалось в матче против «У-БТ» одержать вторую победу в десятой игре турнира, а «Бурк» смог укрепить своё положение в группе B, оказавшись на выезде сильнее аутсайдеров группы — польского «Шлёнска».

Еврокубок, результаты матчей 5 декабря:

«Тюрк Телеком» (Турция) — «У-БТ» (Румыния) — 95:84;

«Гамбург Тауэрс» (Германия) — «Прометей» (Украина) — 83:97;

«Шлёнск» (Польша) — «Бурк» (Франция) — 63:72;

«Умана Рейер» (Италия) — «Лондон Лайонс» (Великобритания) — 91:95.

Напомним, действующим победителем Еврокубка является испанский клуб «Гран Канария», который обыграл в финале турецкий «Тюрк Телеком» со счётом 71:67.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.