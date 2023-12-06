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Еврокубок: результаты матчей 5 декабря, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 5 декабря, турнирная таблица
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Сегодня, 6 декабря, состоялись четыре матча в рамках баскетбольного Еврокубка.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Отметим, что «Тюрк Телеком» удалось в матче против «У-БТ» одержать вторую победу в десятой игре турнира, а «Бурк» смог укрепить своё положение в группе B, оказавшись на выезде сильнее аутсайдеров группы — польского «Шлёнска».

Еврокубок, результаты матчей 5 декабря:

«Тюрк Телеком» (Турция) — «У-БТ» (Румыния) — 95:84;
«Гамбург Тауэрс» (Германия) — «Прометей» (Украина) — 83:97;
«Шлёнск» (Польша) — «Бурк» (Франция) — 63:72;
«Умана Рейер» (Италия) — «Лондон Лайонс» (Великобритания) — 91:95.

Напомним, действующим победителем Еврокубка является испанский клуб «Гран Канария», который обыграл в финале турецкий «Тюрк Телеком» со счётом 71:67.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

Еврокубок . Группа B. 10-й тур
05 декабря 2023, вторник. 20:00 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
95 : 84
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Еврокубок . Группа A. 10-й тур
05 декабря 2023, вторник. 21:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Окончен
83 : 97
Прометей
Слобожанское, Украина
Еврокубок . Группа B. 10-й тур
05 декабря 2023, вторник. 22:00 МСК
Шлёнск
Вроцлав, Польша
Окончен
63 : 72
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Еврокубок . Группа A. 10-й тур
05 декабря 2023, вторник. 22:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Окончен
91 : 95
Лондон Лайонс
Лондон, Великобритания
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