Еврокубок: результаты матчей 5 декабря, турнирная таблица

Сегодня, 6 декабря, состоялись четыре матча в рамках баскетбольного Еврокубка.
Отметим, что «Тюрк Телеком» удалось в матче против «У-БТ» одержать вторую победу в десятой игре турнира, а «Бурк» смог укрепить своё положение в группе B, оказавшись на выезде сильнее аутсайдеров группы — польского «Шлёнска».
Еврокубок, результаты матчей 5 декабря:
«Тюрк Телеком» (Турция) — «У-БТ» (Румыния) — 95:84;
«Гамбург Тауэрс» (Германия) — «Прометей» (Украина) — 83:97;
«Шлёнск» (Польша) — «Бурк» (Франция) — 63:72;
«Умана Рейер» (Италия) — «Лондон Лайонс» (Великобритания) — 91:95.
Напомним, действующим победителем Еврокубка является испанский клуб «Гран Канария», который обыграл в финале турецкий «Тюрк Телеком» со счётом 71:67.
Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.
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