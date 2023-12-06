«Тюрк Телеком» прервал серию из семи поражений подряд в игре с У-БТ. Видеообзор

Во вторник, 5 декабря, начался второй круг группового этапа баскетбольного Еврокубка. Состоялись первые матчи 10-го тура.

«Тюрк Телеком» победил румынский У-БТ со счётом 95:84. Встреча прошла на стадионе «Анкара-Арена» в столице Турции.

Для «Тюрк Телеком» эта победа стала второй в текущем розыгрыше Еврокубка. Ранее клуб выиграл во 2-м туре у черногорской «Будучности» (79:77). Команда из Анкары находится на 9-м месте в группе B. Для «Тюрк Телеком» прошедший матч стал также самым результативным без учёта овертаймов.

Румынский У-БТ потерпел третье поражение в турнире. Команда из Клуж-Напоки с семью победами находится на третьем месте в группе B. В матче первого круга У-БТ выиграл у «Тюрк Телеком» со счётом 80:71.

Еврокубок. «Тюрк Телеком» — У-БТ:

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