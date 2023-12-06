Видеообзор матчей Евролиги за 5 ноября

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Во вторник, 5 декабря, прошли первые пять матчей 12-го тура регулярного сезона Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами игр.

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Турецкий «Анадолу Эфес» дома взял верх над греческим «Панатинаикосом» — 71:68. У обеих команд стало равным число побед и поражений в турнире — по шесть.

Евролига. «Анадолу Эфес» — «Панатинаикос»:

Немецкая «Альба» одержала вторую победу в нынешнем розыгрыше Евролиги. Команда обыграла литовский «Жальгирис» 64:62. До этого «Альба» потерпела шесть поражений подряд.

Евролига. «Альба» — «Жальгирис»:

Греческий «Олимпиакос» потерпел поражений от мадридского «Реал» — 71:77. Испанский клуб стал единственной командой, выигравшей во вторник в гостях. «Реал» по-прежнему лидирует в Евролиге с 11 победами при одном поражении.

«Реал» смог удержать победу в выездной игре с «Олимпиакосом»:

Немецкая «Бавария» выиграла у итальянской «Олимпии Милан» — 91:84 ОТ.

Евролига. «Бавария» — «Олимпия Милан»:

Сербский «Партизан» взял верх над «Монако» — 89:85 ОТ.

Евролига. «Партизан» — «Монако»: