Видеообзор матчей Евролиги за 5 ноября

Во вторник, 5 декабря, прошли первые пять матчей 12-го тура регулярного сезона Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами игр.
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Турецкий «Анадолу Эфес» дома взял верх над греческим «Панатинаикосом» — 71:68. У обеих команд стало равным число побед и поражений в турнире — по шесть.
Евролига. «Анадолу Эфес» — «Панатинаикос»:
Немецкая «Альба» одержала вторую победу в нынешнем розыгрыше Евролиги. Команда обыграла литовский «Жальгирис» 64:62. До этого «Альба» потерпела шесть поражений подряд.
Евролига. «Альба» — «Жальгирис»:
Греческий «Олимпиакос» потерпел поражений от мадридского «Реал» — 71:77. Испанский клуб стал единственной командой, выигравшей во вторник в гостях. «Реал» по-прежнему лидирует в Евролиге с 11 победами при одном поражении.
«Реал» смог удержать победу в выездной игре с «Олимпиакосом»:
Немецкая «Бавария» выиграла у итальянской «Олимпии Милан» — 91:84 ОТ.
Евролига. «Бавария» — «Олимпия Милан»:
Сербский «Партизан» взял верх над «Монако» — 89:85 ОТ.
Евролига. «Партизан» — «Монако»: