Защитник МБА Хоменко — об «Автодоре»: они выиграли большинство матчей именно в гостях

Разыгрывающий московской МБА Александр Хоменко прокомментировал предстоящую встречу с саратовским «Автодором» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, который состоится сегодня, 6 декабря, в 20:00 мск.

«Для начала, хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что выбрали меня игроком месяца в ноябре. Всегда приятно получать такое признание зрителей, но в первую очередь я хочу приносить пользу команде и помогать ей добиваться успеха.

Что касается матча, то «Автодор» на выезде очень опасен — саратовцы выиграли большинство своих матчей именно в гостях. У команды очень качественные игроки, завтрашняя игра точно будет сложнее, чем встреча первого круга», — приводит слова Хоменко официальный сайт МБА.