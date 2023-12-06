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Защитник МБА Хоменко — об «Автодоре»: они выиграли большинство матчей именно в гостях

Защитник МБА Хоменко — об «Автодоре»: они выиграли большинство матчей именно в гостях
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Разыгрывающий московской МБА Александр Хоменко прокомментировал предстоящую встречу с саратовским «Автодором» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, который состоится сегодня, 6 декабря, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Для начала, хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что выбрали меня игроком месяца в ноябре. Всегда приятно получать такое признание зрителей, но в первую очередь я хочу приносить пользу команде и помогать ей добиваться успеха.

Что касается матча, то «Автодор» на выезде очень опасен — саратовцы выиграли большинство своих матчей именно в гостях. У команды очень качественные игроки, завтрашняя игра точно будет сложнее, чем встреча первого круга», — приводит слова Хоменко официальный сайт МБА.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 20:00 МСК
МБА
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
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