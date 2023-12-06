Яннис Адетокумбо совершил данк в быстром отрыве, один раз постучав мячом о площадку

На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт — 112:101 в пользу хозяев.

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки» Яннис Адетокунбо в начале третьей четверти стал автором эффектного момента, совершив данк в быстром отрыве. Примечательно, что в этом моменте греческий баскетболист лишь один раз постучал мячом о паркет.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 29-летний Адетокумбо принял участие в 19 встречах, набирая в среднем 29,9 очка, 10,8 подбора и 4,9 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 60,7, трёхочковых — 22,9.