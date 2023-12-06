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Яннис Адетокумбо совершил данк в быстром отрыве, один раз постучав мячом о площадку

Яннис Адетокумбо совершил данк в быстром отрыве, один раз постучав мячом о площадку
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На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт — 112:101 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки» Яннис Адетокунбо в начале третьей четверти стал автором эффектного момента, совершив данк в быстром отрыве. Примечательно, что в этом моменте греческий баскетболист лишь один раз постучал мячом о паркет.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 29-летний Адетокумбо принял участие в 19 встречах, набирая в среднем 29,9 очка, 10,8 подбора и 4,9 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 60,7, трёхочковых — 22,9.

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
4-я четверть
114 : 103
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
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