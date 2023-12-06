«Богатые становятся богаче». Яннис неожиданно узнал, что получит деньги за Кубок НБА

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо неожиданно узнал, что внутрисезонный турнир НБА предполагает призовые для победителей. Узнал об этом грек во время интервью после четвертьфинала Кубка НБА с «Нью-Йорк Никс»

«Я уже получу минимум $ 100 тыс.? Мы получаем деньги за это? Ну что могу сказать, богатые становятся богаче. Меня просят пойти в казино и поставить на чёрное? Я всегда ставлю только на 34 «красное», — заявил Адетокунбо после матча.

Встреча закончилась победой «Милуоки» со счётом 146:122. Адетокунбо набрал 35 очков, восемь подборов и 10 результативных передач.

Таким образом, в первом полуфинале внутрисезонного турнира между собой сыграют «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс». Соперник для «Нью-Орлеана Пеликанс» определится в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз».