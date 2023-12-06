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«Богатые становятся богаче». Яннис неожиданно узнал, что получит деньги за Кубок НБА

«Богатые становятся богаче». Яннис неожиданно узнал, что получит деньги за Кубок НБА
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо неожиданно узнал, что внутрисезонный турнир НБА предполагает призовые для победителей. Узнал об этом грек во время интервью после четвертьфинала Кубка НБА с «Нью-Йорк Никс»

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА

«Я уже получу минимум $ 100 тыс.? Мы получаем деньги за это? Ну что могу сказать, богатые становятся богаче. Меня просят пойти в казино и поставить на чёрное? Я всегда ставлю только на 34 «красное», — заявил Адетокунбо после матча.

Встреча закончилась победой «Милуоки» со счётом 146:122. Адетокунбо набрал 35 очков, восемь подборов и 10 результативных передач.

Таким образом, в первом полуфинале внутрисезонного турнира между собой сыграют «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс». Соперник для «Нью-Орлеана Пеликанс» определится в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз».

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
146 : 122
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
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