Остин Ривз сделал «+4» для «Лейкерс», Дюрант смазал бросок, который мог сравнять счёт

Завершился очередной матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Матч завершился со счётом 106:103 в пользу хозяев.

Примечательно, что за 15 секунд до конца основного времени атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз реализовал трёхочковый бросок, который сделал счёт 105:101. В ответном владении лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант сократил отставание после лэй-апа — 105:103.

Однако тот же Дюрант после промаха тяжёлого форварда хозяев Энтони Дэвиса с линии штрафных при счёте 106:103 имел возможность уравнять счёт. Тем не менее форвард гостей не добросил до кольца, а победу праздновали «озёрники».

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